Олимпийский чемпион: Национальная гимнастическая арена в Баку - прекрасна

Национальная гимнастическая арена, а также сам город Баку прекрасны, сказал Trend китайский гимнаст и олимпийский чемпион Дун Дун, передает Day.Az.

Далее гимнаст сказал, что у него такие же шансы на победу, как и у других гимнастов, принимающих участие в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке) в Баку.

Китайский гимнаст также отметил, что в последние годы в Азербайджане проводилось много кубков и чемпионатов мира, добавив, что это его первый приезд в страну.

По словам гимнаста, сборные Франции, Японии, России и Беларуси являются самыми сильными командами, принимающими участие в этом Кубке.

Отметим, что сегодня стартовал первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В Кубке принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.