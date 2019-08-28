Наряд бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в котором он прокомментировал предстоящий поединок против Дастина Порье, вызвал недоумение у болельщиков. Видео появилось в Instagram-аккаунте UFC Russia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нурмагомедов сравнил себя с голодным орлом и заявил, что 7 сентября он будет охотиться и поймает добычу. При этом он был одет в традиционную длинную арабскую рубашку. Пользователи соцсети обратили внимание на одежду бойца. "Зачем дагестанцы надевают эти арабские платья. У них есть свои достойные одежды", "Он что, рожает?", "Че за халат? Тоже мне шейх Абу-Даби", "Он прямо в этом платье полетит?" - написали они.

7 сентября Нурмагомедов встретится с Порье на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе. Для него этот бой станет первым с октября 2018-го, когда он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при 5 поражениях.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!