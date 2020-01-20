Роджер Федерер установил рекорд по количеству участий в Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рекордный, 21-й раз принял участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В понедельник 38-летний Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, в первом круге победил американца Стива Джонсона (75-й номер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. В следующем раунде швейцарец встретится с победителем матча между французом Кентеном Алисом (215) и сербом Филипом Крайиновичем (41).

Второе место по числу проведенных Australian Open занимает австралиец Ллейтон Хьюитт (20), третье - испанец Фелисиано Лопес и француз Фабрис Санторо (18).

Федерер занимает третью строчку в рейтинге ATP, он выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Открытый чемпионат Австралии он выигрывал шесть раз, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.