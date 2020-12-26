https://news.day.az/sport/1301802.html Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» назвали лучшим в истории АПЛ
Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» назвали лучшим в истории АПЛ
Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" признали лучшим переходом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии Sky Sports, передает Day.Az.
Форвард перешел в английскую команду из португальского "Спартинга" за €12 млн. За "красных дьяволов" нападающий выступал до 2000 года, затем перешел в мадридский "Реал", а в 2018 году пополнил состав туринского "Ювентуса".
На втором месте в списке лучших трансферов переход Тьерри Анри в "Арсенал" из "Ювентуса" в 1999-м, а замкнул тройку лидеров Эрик Кантона (из "Лидса" в "МЮ" в 1992-м).
Ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на поражение "Ювентуса" от "Фиорентины".
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