Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» назвали лучшим в истории АПЛ

Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" признали лучшим переходом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии Sky Sports, передает Day.Az.

Форвард перешел в английскую команду из португальского "Спартинга" за €12 млн. За "красных дьяволов" нападающий выступал до 2000 года, затем перешел в мадридский "Реал", а в 2018 году пополнил состав туринского "Ювентуса".

На втором месте в списке лучших трансферов переход Тьерри Анри в "Арсенал" из "Ювентуса" в 1999-м, а замкнул тройку лидеров Эрик Кантона (из "Лидса" в "МЮ" в 1992-м).

Ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на поражение "Ювентуса" от "Фиорентины".