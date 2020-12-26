Рустам Оруджев - в тройке самых рейтинговых дзюдоистов мира

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) идет на третьем месте среди спортсменов, набравших наибольшее количество очков в мировой табели о рангах, передает передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

В текущем цикле он набрал 6575 баллов, выиграв в этом году турнир "Большого шлема" в Будапеште, а также став третьим на аналогичном соревновании в Дюссельдорфе и чемпионате Европы в Праге. Рустам завершает год на первом месте в мировом рейтинге.

Лидером по количеству набранных очков является Николоз Шеразадишвили (Испания, 8111 баллов), далее следует Матиас Кассе (Бельгия, 6684).