Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба отказался от перехода в "Манчестер Сити". Об этом, кпередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Times.

По данным издания, 28-летний хавбек был близок к переходу в стан горожан и согласовал контракт. Однако Погба передумал и не стал переходить в "Сити" из-за страха перед реакцией фанатов "красных дьяволов".

Погба связался с "Манчестер Сити" и сообщил, что в случае ухода из "Юнайтед" он будет выступать вне Англии. Интерес к возвращению футболиста проявлял туринский "Ювентус".

Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истечет 30 июня 2022 года. Француз начал выступать за английскую команду в 2016 году.