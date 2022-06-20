Рекордный ЕВРО для азербайджанской борьбы

Продолжение успехов, достигнутых на чемпионатах Европы в Болгарии (U-23) и Венгрии (взрослые), последовало в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , юношеское первенство Европы (U-17), прошедшее в Бухаресте, запомнилось историческими результатами для азербайджанской борьбы.

Из 26-и представителей нашей страны на пьедестал почета поднялись 20 спортсменов. 9 раз в Бухаресте звучал гимн Азербайджана. Семеро борцов завоевали серебро, четверо - бронзу. В общем зачете по трем видам Азербайджан занял первое место, как по количеству, так и качеству медалей.

В целом, ЕВРО ознаменовался рекордами для азербайджанской борьбы. Так, впервые в этой возрастной категории две наши команды (по греко-римской и вольной борьбе) одновременно стали чемпионами в командном зачете. Кроме того, во всех трех видах борьбы в этой возрастной категории в командном зачете набрано наибольшее количество очков за всю историю азербайджанской борьбы.

В греко-римской борьбе установлен рекорд по количеству медалей (8). Зафиксирован новый рекорд в вольной борьбе по качеству завоеванных медалей (6-1-2). Азербайджан обновил собственный рекорд по количеству, качеству медалей и в общем зачете среди стран в трех видах борьбы.