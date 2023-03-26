Роналду рассказал, почему продолжает играть в футбол

Нападающий "Аль-Насра" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что рекорд по количеству игр за сборную является его целью. Слова португальца передает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роналду на мундиале в Катаре повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по количеству игр за сборную - 196.

"Рекорды - это моя мотивация. Мне нравится бить рекорды, и этот рекорд особенный. Я буду горд, если это произойдет, но я хочу продолжать играть и не хочу останавливаться на достигнутом. Моя карьера висела на волоске после ЧМ. Я размышлял со своей семьей, и тогда мы пришли к выводу, что еще не время сдаваться", - сказал Роналду.