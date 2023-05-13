«Тоттенхэм» отказался от идеи пригласить на пост главного тренера Нагельсмана

Руководство лондонского "Тоттенхэма" отказалось от идеи пригласить на пост главного тренера 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана, сообщает Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники в клубе сообщили, что лондонцы не вели официальных переговоров с немцем и не планируют этого делать в будущем.

По информации издания, на пост главного тренера "Тоттенхэма" сейчас претендуют Луис Энрике, Рубен Аморим, Арне Слот и Хаби Алонсо.

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского клуба в конце марта, после чего было объявлено о назначении Кристиана Стеллини исполняющим обязанности рулевого командой.

Стеллини покинул этот пост после разгромного проигрыша "Ньюкаслу" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:6. Лондонский клуб объявил, что до конца сезона руководить футболистами будет Райан Мэйсон.

После 35 туров чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.