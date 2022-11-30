Туризм Таиланда бьет тревогу

Массированный турпоток в Таиланд в следующем году может резко пойти на убыль - такое пессимистичное предупреждение озвучило Управление по туризму Таиланда (TAT). Есть риск, что текущий всплеск - это результат отложенного спроса за почти три года пандемии, но к следующему году его ждёт "естественная" убыль. Впрочем, пока Таиланду приходится справляться не со спадом, а с "экстремальным" подъемом - в том числе за счёт русских туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В течение почти трех лет люди не могли путешествовать и отдыхать из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Поскольку в прошлом месяце все ограничения были сняты, многие люди, которые с нетерпением ждали открытия направления, забронировали свои поездки на этот высокий сезон", - заявил глава ТАТ Ютасак Супасорн. Однако, как добавил глава ТАТ, этот всплеск закончится к марту - и далее есть риск, что туризм в Таиланде сильно упадёт. На новых желающих будут сильно влиять негативные факторы - такие как рекорды инфляции и высокие цен на авиабилеты.

Тем не менее, власти Таиланда по-прежнему надеются, что доходы от туризма продолжат расти в следующем году. Первоначальные прогнозы предполагали, что туристические расходы в этом году составят 1,5 трлн бат, хотя сейчас эта цифра сократилась до 1,3 трлн. Средний иностранец тратит около 60 000 бат за поездку в Таиланд.

Также прогноз на 2022 год заключался в том, что к концу года страна получит 10 млн туристов, но похоже этой цифры страна достигнет уже к началу декабря. В будущем году ожидают удвоения этой цифры. В Таиланде надеются на открытие Китая, откуда может пойти очередной "отложенный спрос" - и на россиян, которые с открытием прямых рейсов массово полетели в страну.

Напомним, ранее тайские СМИ сообщали, что тайские туроператоры оказались неготовы к внезапному наплыву российских туристов на Пхукет, которые буквально захлестнули остров. Произошло это после того, как в конце октября Россия возобновила прямые рейсы, а в ноябре за ними последовали и чартеры. Согласно данным Phuket Express, в первые 10 дней ноября российские туристы составили самую большую группу туристов на Пхукете: 18'370 из 75'247 международных прибытий.

Заявление, что к такому массовому спросу в Таиланде оказались не готовы, озвучил президент Ассоциации тайских турагентов Сисдивачр Чивараттанапорн. В чём именно выразилась "неготовность", правда, неясно. При этом в январе на Пхукет прибыли около 24 тыс. российских туристов, а далее снизились до 2.4-3.4 тыс в месяц - в первую очередь в связи с авиасанкциями.