Аэропорт Вильнюса "заминировали"

Анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в среду утром в Вильнюсский аэропорт, сообщил оператор литовских аэропортов - компания Lietuvos oro uostai, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

После этого звонка часть пассажиров, около ста человек, была эвакуирована из аэропорта.

"Все спецслужбы были немедленно проинформированы, идет проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Пассажиры эвакуированы из мест общего пользования терминалов прилета и вылета столичного аэропорта, пока продолжается проверка мест общего пользования и оценка информации", - говорится в сообщении.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила BNS, что сообщение поступило в 8:22 (9:22 по Москве). Об этом полиции заявил начальник службы безопасности аэропорта. В настоящее время сотрудники аэропорта заняты его проверкой.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.