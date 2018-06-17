Владельцев рубинов и сапфиров ждет большое разочарование
Коллекционирование - это такое увлекательное занятие, которое притягивает большое количество людей. От почтовых марок до редких моделей автомобилей, от холодного оружия - до спичечных коробков. Есть отдельная категория ценителей редкостных и недешевых предметов - драгоценных камней, в которую входят преимущественно женщины, Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на nz1.ru..
Драгоценности из золота и серебра, инкрустированные рубинами и сапфирами - это предел мечтаний не одной представительницы прекрасной половины человечества.
Однако, учеными раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней, в связи с чем владельцев и владелиц коллекций сапфиров и рубинов ожидает большое разочарование. По утверждению исследователей, рубин и сапфир являются одинаковыми камнями.
Учёным удалось раскрыть еще одну тайну, которую несли в себе драгоценные камни. Как оказалось в результате их исследований, сапфир и рубин - это одно и то же.
Специалисты установили наличие совершенно одинакового кристаллического строения и у того, и у другого камня, из чего они делают вывод, что это одно и то же, но с разными названиями.
Единственным отличием между сапфиром и рубином является лишь цвет, который получается за счёт разных примесей в их структуре. Принято считать рубином камень, которому примесь хрома придала специфический красный оттенок. Его сородича, у которого меньше "пурпура", благодаря чему его цвет является розовым, называют сапфиром.
При изменениях в составе примесей, этот камень может получить и другой цвет, в частности - зеленоватый, но от этого он не перестанет быть сапфиром, хотя данная "окраска" характерна для изумруда.
Как сообщили специалисты, в ювелирных магазинах можно встретить изделия, которые содержат, по уверениям продавцов, розовый рубин. Исходя из нынешних исследований, правильное название данных камней "розовый сапфир".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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