В российском университете научились восстанавливать подвижность при параличе

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета в сотрудничестве с иностранными коллегами разработали алгоритм воздействия на спинной мозг, который помогает парализованным животным вновь овладеть своими конечностями. Технология уже испытана на грызунах и приматах.

В научной статье, опубликованной в журнале Nature Protocols, описан так называемый протокол стимуляции спинного мозга. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Протоколы стимуляции - это своего рода пошаговый план действий для применения алгоритмов управления нейронными сетями спинного мозга. Его [спинного мозга] сегменты выбираются и стимулируются в зависимости от того, какие мышцы конечностей нужно активировать для наиболее эффективного восстановления двигательной функции при параличе", - объясняет профессор Павел Мусиенко из СПбГУ, соавтор исследования.

Авторы разработали имплантаты, которые стимулируют спинной мозг животного. В статье описаны детали их устройства, хирургические процедуры по пересадке, тонкости настройки и математические методы обработки данных. Как отмечается в пресс-релизе вуза, это первый подобный протокол, предусматривающий стимуляцию сразу нескольких сегментов спинного мозга и управление ими в режиме реального времени.

Методика позволяет управлять движением каждой конечности и корректировать сигнал с учётом её отклика. После нескольких дней настройки имплантат посылает в спинной мозг весьма точный аналог естественного нервного сигнала, отвечающего за ходьбу.

Эффективность алгоритма была доказана в ходе многолетних исследований на грызунах и нечеловекообразных приматах. На данный момент команда ищет частных инвесторов, а также обращается за поддержкой в государственные институты, чтобы как можно скорее перейти к этапу клинических испытаний.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о предыдущих этапах этого исследования, а также о других методиках борьбы с параличом путём электростимуляции спинного мозга, в том числе испытанных на людях, что позволило им вновь двигать конечностями.