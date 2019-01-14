Кот, который делает массаж сам себе, умилил пользователей Сети - ВИДЕО

14 января 2019 13:38

Пользователи Сети в восторге от видео, на котором кот делает массаж сам себе. Ролик был опубликован на портале "Яплакал".

На этих кадрах запечатлено, как животное держит в лапах массажер и чешется головой об него, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По отзывам пользователей Сети, ролик производит релаксирующий эффект.

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Нажмите на видео для просмотра:
Кот, который делает массаж сам себе, умилил пользователей Сети

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