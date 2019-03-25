Изучив данные о повышении уровня Мирового океана, накопленные за двадцать пять лет, коллектив ученых из пятидесяти научных организаций со всего мира выяснил, что за последнюю четверть века уровень воды океана поднялся на семьдесят семь с половиной миллиметров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт vladtime.ru, материал, посвященный уровню Мирового океана, появился на страницах научного издания Earth System Science Data.

По словам сотрудников Всемирной метеорологической организации, уровень Мирового океана - это один из главных индикаторов климатических изменений. Соответственно, отслеживание этого показателя является чрезвычайно важным для исследований, связанных с изменением климата.

Для определения динамики увеличения уровня Мирового океана использовались данные спутниковой альтиметрии, появившейся в 1993 году, а также материалы проекта "Арго" и некоторые другие источники данных.

Средний рост глобального уровня океана, как выяснилось, в последние двадцать пять лет составлял 3.1 мм в год, варьируясь между 2.8 и 3.4 мм. Самый значительный вклад в повышение уровня океана вносит тепловое расширение воды. На втором месте - таяние ледников.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook