Телефильм "Следствие ведут ЗнаТоКи" о буднях московских милиционеров был одним из самых любимых лент советских зрителей. Первые серии картины появились на экранах благодаря инициативе самого министра внутренних дел Щелокова.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

ЗТК

Детективный сериал "Следствие ведут ЗнаТоКи" граждане Советского Союза впервые увидели в 1971 году. Сценарий фильма писали супруги Ольга и Александр Лавровы. Оба они в свое время служили в органах правопорядка, поэтому полученный ими опыт сыграл немаловажную роль в успехе картины.

Главные роли в фильме исполнили Георгий Мартынюк (Знаменский), Леонид Каневский (Томин) и Эльза Леждей (Кибрит). Кстати, в слове "ЗнаТоКи" зашифрованы начальные буквы фамилий работников милиции. Сперва предполагалось, что цикл будет коротким: из 4-6 серий. Однако картина так полюбилась зрителям, что она растянулась на 22 серии. Еще 2 "дела" сняли в 2002 году.

Советская милиция

Сериал "Следствие ведут ЗнаТоКи" заказал сам министр внутренних дел Николай Щелоков. Щелоков занял должность министра в 1966 году. Состояние советской милиции в ту пору трудно назвать отличным. Профессия милиционера считалась не слишком престижной, да и невысокая заработная плата оставляла желать лучшего. К охранникам правопорядка нередко относились с презрением и даже ненавистью. Не только матерые уголовники, но и обычные граждане зачастую называли милиционеров не иначе как "мусора".

Поэтому Щелоков как министр МВД СССР был обеспокоен сложившейся ситуацией. Требовалось вернуть уважение и доверие советских людей к милицейской форме, показать, что милиционер такой же человек, как и все остальные. Также необходимо было повысить популярность профессии и привлечь новых сотрудников в органы внутренних дел.

После Щелокова

Для исполнения поставленных задач в период руководства Николая Щелокова работникам милиции повысили оклады и стали активно выделять жилье, были учреждены более 10-ти милицейских вузов, появилась новая форма, а также активно издавалась художественная литература и снимались фильмы о работе сотрудников милиции. Многие из кинокартин, вышедшие на экраны в те годы, инициировал и курировал лично Щелоков.

В 1982 году умер тогдашний генсек Леонид Брежнев. За 2 года до этого милиционеры убили майора КГБ. Разразился скандал. Набирало обороты расследование о коррупции. Щелокова лишили наград и званий и исключили из КПСС. В 1984 году он покончил с собой.

После того, как Щелоков был освобожден от занимаемой им должности, цикл "Следствие ведут ЗнаТоКи" показывать перестали. Однако в 1985 году "знатоки" все-таки вернулись. Сериал транслировали на советском телевидении до 1989 года.