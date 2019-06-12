Несколько жителей Йеменской Республики решили впервые попробовать виртуальную реальность, однако погружение для одного из них прошло не совсем гладко. Он как ошпаренный выскочил к собравшейся возле них толпе зевак и долго озирался по сторонам, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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