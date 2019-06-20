Ученые Эксетерского и Эдинбургского университетов определили новую возможную причину "кембрийского взрыва" - внезапного появления различных форм сложных живых организмов 500 миллионов лет назад. Оказалось, что быстрому видообразованию способствовало движение тектонических плит, вызвавшее повышение уровня кислорода. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению исследователей, во время формирования суперконтинента Гондвана произошло значительное увеличение числа извержений в вулканических дугах - цепей вулканов длиной в тысячи километров, образующихся в зоне столкновения между континентальными и океаническими тектоническими плитами. Это, в свою очередь, привело к высвобождению большого количества углекислого газа из древних осадочных пород, которые погружались в мантию, подныривая под тектонические плиты.

Повышение уровня углекислого газа в атмосфере послужило спусковым крючком для процессов выветривания континентальных пород. При этом в океаны попадал фосфор, стимулируя фотосинтез и производство кислорода.

Известно, что живые организмы после своего возникновения несколько миллиардов лет оставались на уровне одноклеточных (бактерий и архей). Последний отрезок этого периода ученые называют "скучным миллиардом", так как эволюция тогда будто остановилась. После этого (в позднем докембрии) начали появляться многоклеточные формы, а затем произошел кембрийский взрыв, характеризующийся сверхбыстрым развитием фауны со скелетом.

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