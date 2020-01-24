Точный гороскоп на пятницу: следует избегать споров

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы - от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день! Единственное, чего следует избегать, - это споров. Сегодня они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар.

Овен

Сегодня эмоции Овна то и дело будут колебаться где-то между понятиями "надо" и "хочу". С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же - Овну захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Овну стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Телец

Сегодня день у Тельца будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Тельца. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие - как минимум, прогулку за город.

Близнецы

Сегодня на повестке дня у Близнецов первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Близнецов мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Близнецам лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Рак

Сегодня в мысли Рака настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством - вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Лев

Что-что, а информационный голод Льву сегодня не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Лев может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Дева

Сегодня Деве крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Дева сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на ее судьбе.

Весы

Сегодня Весам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки - они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Весам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Скорпион

Сегодня Скорпиону совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, - сегодня для Скорпиона главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Скорпион рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Стрелец

Сегодня Стрельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Стрельцу сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Козерог

Сегодня сдержанностью Козерог сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Козерог может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Козерога будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух - не всегда уместно и безопасно.

Водолей

Сегодня Водолея потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самого Водолея не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Водолея не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Рыбы

Сегодня поведение Рыб не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Рыбам может даже на время показаться, что они выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Рыб выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Сегодня оно может завести вас слишком далеко.