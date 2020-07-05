Названы самые популярные фильмы 90-х годов

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках. Результаты исследования приводит "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, самым популярным фильмом оказался "Форрест Гамп" (1992). Больше всего картиной интересовались в 22 странах. На втором месте - "Один дома" (1990), который чаще всего ищут в 20 странах. Тройку лидеров замыкает "Парк Юрского периода" (1993).

Также в числе наиболее популярных фильмов последнего десятилетия прошлого века "Привидение" (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. За ним идет "Титаник" (1999), "Люди в черном" (1997) и "Король Лев" (1994). Многие выбирают для просмотра в том числе "Аладдина" (1992) и "Армагеддон" (1998).