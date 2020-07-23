800 миллионов лет назад на Землю обрушился астероидный ливень

Астрономы обнаружили на Луне следы катастрофы, некогда постигшей земной шар и, возможно, ставшей причиной всепланетного оледенения. Речь идёт об астероидной бомбардировке, в десятки раз более мощной, чем та, что случилась во времена вымирания динозавров.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По расчётам экспертов, примерно раз в 100 миллионов лет на Землю падает астероид диаметром не менее десяти километров. Последний такой катаклизм случился 66 миллионов лет назад и привёл к образованию кратера Чиксулуб. Эта катастрофа, вероятно, погубила последних динозавров (отметим, что к моменту астероидного удара их оставалось уже не так много).

Однако есть на нашей планете и более древние кратеры. При этом следы катастроф, произошедших более 600 миллионов лет назад, практически стёрты с лица земли эрозией и другими геологическими процессами. А потому искать их следует там, где нет ни воды, ни ветра, ни тектонических подвижек: на Луне.

Именно такие свидетельства обнаружили японские учёные благодаря данным зонда "Кагуя". Аппарат сошёл с окололунной орбиты в 2009 году, но анализ собранной им информации продолжается и по сей день.

Астрономы задались целью определить возраст 59 лунных кратеров диаметром от 20 километров. Они применили обычную для таких случаев методику датировки. В чём она заключается?

Валы крупных кратеров покрыты более мелкими кратерами, а те - ещё более мелкими. Понятно, что все эти вторичные кратеры образовались позже основного. Зная, с какой частотой на Луну падают тела того или иного размера, по "изрытости" валов древнего кратера можно определить его возраст.

Результаты оказались поразительными. Оказалось, что восемь из 56 крупных отметин на поверхности Селены образовались одновременно! И случилось это примерно 800 миллионов лет назад.

Совершенно невероятно, чтобы по чистой случайности на Луну одновременно упали восемь астероидов. Скорее всего, в тот момент разрушилось некое небесное тело, и часть его фрагментов упала на Луну.

Но тогда ещё большая их часть должна была упасть на Землю. По расчётам исследователей, суммарная масса непрошенных гостей, атаковавших в тот момент нашу планету и её спутник, составила 40-50 триллионов тонн (!). Это в 30-60 раз больше массы астероида, породившего Чиксулуб.

Какой же объект, разрушившись, мог породить этот астероидный ливень? Учёные рассчитали, что его диаметр составлял около ста километров. У них есть и кандидат: родительское тело семейства Эвлалии.

Это семейство астероидов было выделено совсем недавно. Предполагается, что оно возникло при разрушении небесного тела диаметром 100-160 километров, произошедшего 900-1500 миллионов лет назад.

Какие последствия эта астероидная бомбардировка могла иметь для нашей планеты? Авторы подчёркивают, что 720 миллионов лет назад на Земле начался криогений - геологический период, резко изменивший облик земного шара. Именно тогда произошло всепланетное оледенение, предположительно, сковавшее Землю льдом до экватора.

Впрочем, между астероидной бомбардировкой и началом криогения прошли десятки миллионов лет, так что наличие взаимосвязи между ними по меньшей мере не доказано.