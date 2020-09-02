Раскрыт простой способ продлить жизнь

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале раскрыл простой способ, как стать здоровее и продлить жизнь на десять лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ковальков рекомендует снизить количество углеводов в ежедневном рационе. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения советует съедать в сутки не более 60 граммов углеводов. "Не сахара, а именно углеводов", - подчеркнул специалист.

Диетолог убежден, что производителям сахара невыгодны подобные рекомендации. Компании зарабатывают на этом продукте большие деньги, поэтому потребителям диктуют совсем иные нормы. По подсчетам эксперта, каждый горожанин ежегодно съедает от 40 до 70 килограммов чистого сахара.