Ученые нашли в Норвегии следы древних миграций необычных животных
Норвежские ученые из Университета Осло выяснили, что некоторые из мигрирующих сегодня в Норвегию видов уже бывали здесь в далеком прошлом. Предположительно, они спасались от потепления климата почти 6 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Выводы специалистов основаны на анализе ДНК останков фауны, обнаруженных в одной из пещер в норвежском регионе Нурланн.
"Мы обнаружили несколько видов животных, которые нас удивили. Среди прочего, мы нашли кости животных, которые, как мы видим, сегодня снова перемещаются на север из-за более теплого климата", - отметила один из авторов работы, профессор Санне Боссенкол.
Среди вернувшихся видов исследователи выделили тетеревов и рыб под названием сериола или амберджек, которые сегодня водятся в более теплых широтах Атлантического и Тихого океанов.
Кроме того, в пещере были найдены останки пресноводных рыб, медведей, зайцев, леммингов, морских птиц, мидий и землероек.
По словам ученых, возраст самых старых костей в отложениях достигал 13 тыс. лет.
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