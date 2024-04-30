На карликовых ледяных планетах обнаружили активность

Астрономы под руководством Юго-Западного исследовательского института обнаружили доказательства геотермальной активности на ледяных карликовых планетах Эрида и Макемаке, расположенных в поясе Койпера. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пояс Койпера - это обширная область ледяных тел за орбитой Нептуна на краю Солнечной системы. Эрида и Макемаке по размерам сравнимы с Плутоном и его спутником Хароном. Эти тела, вероятно, сформировались в начале истории нашей Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад. Считалось, что вдали от солнечного тепла крупные объекты пояса Койпера (KBO) представляют собой холодные мертвые объекты.

Ученые с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба измерили состав поверхности карликовых планет, в частности, соотношение дейтерия (D) и водорода (H) в метане. D/H дает информацию о происхождении, геологической истории и путях образования соединений, содержащих водород.

Выявленное соотношение указывает на геохимическое происхождение метана, образующегося в недрах. Это предполагает высокую температуру в ядрах карликовых планет, что также подтверждается присутствием молекулярного азота на Эриде. Горячие ядра также могут способствовать существованию жидкой воды под их ледяными поверхностями.

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