Найдены следы необычайно крупного родственника велоцирапторов

Палеонтологи из Китайского университета геонаук обнаружили следы огромного хищного динозавра семейства троодонтид в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР. Открытие бросило вызов тому, что ранее было известно о размерах ящеров данного вида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Согласно предыдущим находкам, троодонтиды не отличались внушительными габаритами по меркам своих сородичей. Самые крупные из них вырастали до 2,5 метров, а самые маленькие весили не более 100 граммов. Они жили около 95 млн лет назад в конце юрского периода.

Троодонтиды были родственниками велоцирапторов, известных по знаменитому фантастическому фильму Стивена Спилберга "Парк Юрского Периода".

Как показало изучение окаменевших отметин от лап доисторических существ, оставивший их динозавр был около пяти метров в длину, а длина его ног составляла 180 сантиметров.

Палеонтологи подчеркнули, что эти хищники вдвое превосходили по размерам велоцирапторов из голливудской картины.

По словам ученых, открытие демонстрирует большой диапазон размеров хищных динозавров и их приспосабливаемости к различным условиям.

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