Премьер-министр призвал народ Турции объединиться вокруг правящей партии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил с прощальной речью и призвал народ Турции объединиться вокруг турецкого правительства. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер-министр отметил, что экономические и политические высоты, которых достигла Турция, были не из легких.

"Пусть знает каждый, что правящая партия Справедливости и развития (ПСР) всегда выступала в интересах турецкого народа", - сказал Йылдырым.

Йылдырым также выразил уверенность в том, что во время президентских и парламентских выборов народ Турции поддержит ПСР.

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