Дмитрий Медведев назвал кандидатов на посты вице-премьеров - ПОДРОБНОСТИ

Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции "Единая Россия" назвал кандидатуры на должности вице-премьеров нового правительства. Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов, сообщил РБК источник, участвовавший во встрече Медведева с фракцией "Единая Россия", передает Day.Az со ссылкой на РБК.



На пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике Медведев предложил председателя Счетной палаты Татьяну Голикову. В новый состав правительства войдет и Виталий Мутко, но курировать он будет не спорт, а строительство - тоже в ранге вице-премьера.



Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, теперь будет курировать сферу культуры и спорта, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием встречи.



"Рогозина в вице-премьерах нет", - сказал РБК источник в парламенте. На пост курирующего ОПК заместителя председателя правительства, который занимал Рогозин, предложен замминистра обороны Юрий Борисов, сообщили источники РБК.



Дмитрий Козак предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимов Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи.



Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.



Помощника президента Константина Чуйченко Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера, сказал РБК собеседник в Думе и подтвердил источник в Совете Федерации. Ранее этот пост занимал Сергей Приходько.



Среди новых заместителей премьера Медведев не упомянул входивших в прошлый состав кабмина первого вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьеров Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина, Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько.



Уже после встречи Медведева с фракцией "Единой Россия" агентства Интерфакс и "РИА Новости" со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вице-премьером останется и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



Помощник Силуанова отказался комментировать сообщение о вице-премьерстве. Представитель Голиковой отказался от комментариев, сославшись на то, что голосование по кандидатуре премьера еще не состоялось.



Фамилии Мутко и Голодец прозвучали неожиданно для участников встречи, рассказал РБК один из присутствующих на ней. "По​сле их объявления был гул и негодование", - сказал он.



Кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы кабмина была внесена на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным через несколько часов после его инаугурации. Для переназначения Дмитрий Медведев должен пройти процедуру утверждения в Госдуме, она намечена на 8 мая. Назначение премьера депутаты должны поддержать простым большинством голосов (не менее 226 депутатов). Рассмотреть его кандидатуру депутаты должны в течение недели. При этом, если нижняя палата трижды не согласится на предложенную главой государства кандидатуру, президент назначает председателя правительства, распускает парламент и назначает новые выборы.



