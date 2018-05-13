В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета - ВИДЕО - ФОТО

13 мая 2018 23:03

В Сети опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

Нажмите на видео для просмотра:
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az