В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета - ВИДЕО - ФОТО

В Сети опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

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