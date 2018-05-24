Океанографы пролили свет на одну из главных морских тайн тысячелетия - ВИДЕО

При помощи глубоководного аппарата ученые исследовали испанский галеон 18 века с кладом, оцененным в 17 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Океанографы пролили свет на одну из главных морских тайн тысячелетия. При помощи глубоководного робота провели съемку затонувшего в начале 18-ого века испанского галеона "Сан-Хосе". Его называют "граалем затонувших кораблей". Судно пустили на дно британцы в результате боя у берегов Колумбии. На кадрах видны пушки и керамические кувшины. Снимки самого интересного ученые публиковать не стали. Чтобы никого не вводить в искушение. Ведь на корабле золото, серебро, изумруды - всего на 17 миллиардов долларов! К слову, это вдвое больше бюджетов таких стран, как Эстония или Тунис.

- Я понимаю, что есть много вопросов, связанных с тем, что есть на борту. Но мы здесь, в океанографии, для того, чтобы заниматься наукой, которая позволяет совершать большие открытия. Для нас это очень важно. А такое достижение, как изучить галеон, - просто вишенка на торте, - рассказывает инженер-исследователь Джеффри Кели.

Колумбийцы обнаружили галеон три года назад. О своих правах на судно заявляла Испания. Спор между странами разрешали в суде. В итоге "Сан-Хосе" остался за Колумбией.

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