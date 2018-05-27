Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

Американский астронавт Алан Бин, который известен в том числе тем, что был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в воскресенье на 87-м году жизни, говорится в заявлении его семьи, опубликованном на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он скончался после того, как неожиданно заболел во время поездки в Форт-Уэйн в штате Индиана двумя неделями ранее <...> Алан скончался мирно в Хьюстоне в окружении тех, кто любит его", - сказано в заявлении.

Директор NASA Джим Брайденстайн в своем обращении по этому поводу назвал Бина великим первооткрывателем, который раздвигал границы.

Бин стал астронавтом в 1963 году. Он пилотировал лунный модуль миссии "Аполло-12" в 1969 году, это был второй полет американцев на Луну. Экипаж миссии провел на поверхности спутника Земли более 31 часа и дважды выходил из модуля.

В 1973 году Бин еще раз летал в космос в качестве командира второй миссии, отправленной на борт американской космической станции "Скайлэб". Эта станция была запущена в мае 1973 года. Всего к ней были отправлены три миссии. Во время пребывания на ней Алан Бин установил рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Он провел на борту "Скайлэб" 59 дней и за это время преодолел расстояние более 39 миллионов километров.

Всего за свою жизнь Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.

Он оставил NASA в 1981 году и посвятил себя рисованию, темой его картин был космос.