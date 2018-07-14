В Испании при забегах быков пострадало около 30 человек

Во время празднований Сан-Фермина в испанской Памплоне при традиционных забегах быков пострадали 28 человек. Об этом Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последний день, 14 июля, были госпитализированы шесть человек: двое получили ушибы грудной клетки, трое - черепно-мозговые травмы, еще один - ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам. Фестиваль ежегодно посещают около миллиона туристов.

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