Трамп: я уже сделал Америку снова великой
17 августа 2018 22:46 280
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что "Америка никогда не была такой уж великой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Уау! Сильно отталкивает от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо его по-настоящему глупое заявление о нехватке у Америки величия. Я уже сделал Америку снова великой, посмотрите только на рынки, работы, военные рекорды и мы покажем себя еще лучше. Эндрю серьезно "поперхнулся", ошибка!", - написал Трамп.
Таким образом Трамп прокомментировал слова Куомо о том, что Америку "не сделать снова великой", так как страна не достигла величия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 августа 23:50 130
Макрон о роли африканцев в освобождении юга Франции от немецких захватчиков
17 августа 23:43 145
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
17 августа 23:22 140
В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
17 августа 23:20 225
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
17 августа 23:00 225
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
17 августа 22:49 261
Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США
17 августа 23:43
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
17 августа 23:22
В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
17 августа 23:20
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
17 августа 23:00
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
17 августа 22:46
Трамп: я уже сделал Америку снова великой
17 августа 22:34
В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
17 августа 22:23
Отравление в отеле Диснейленда: пострадали более 20 человек
17 августа 22:20
США отказались выделять средства на стабилизацию в Сирии
17 августа 22:12
В Москве таксист напал на пешехода с ножом
17 августа 22:00
Армения накрылась Кочаряном - БАЛАГАН В ЕРЕВАНЕ
17 августа 21:49
Bayıl sürüşmə sahəsində vəziyyət necədir? - VİDEO
17 августа 21:39
Реалии Южного Кавказа: ответ Александра Дугина армянам
-
17 Авг. 11:03 15 205
-
17 Авг. 10:05 10 329
-
17 Авг. 12:16 8 810
-
17 Авг. 06:07 4 722
-
17 Авг. 12:37 4 654