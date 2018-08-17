Трамп: я уже сделал Америку снова великой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что "Америка никогда не была такой уж великой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уау! Сильно отталкивает от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо его по-настоящему глупое заявление о нехватке у Америки величия. Я уже сделал Америку снова великой, посмотрите только на рынки, работы, военные рекорды и мы покажем себя еще лучше. Эндрю серьезно "поперхнулся", ошибка!", - написал Трамп.

Таким образом Трамп прокомментировал слова Куомо о том, что Америку "не сделать снова великой", так как страна не достигла величия.