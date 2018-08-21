Самолет разбился на проезжей части в США - ВИДЕО

В американском городе Фениксе самолет упал на проезжую часть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

Также полицейские сообщают о еще одном раненом.

Инцидент произошел на проезжей части около аэропорта.

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