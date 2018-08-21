Самолет разбился на проезжей части в США - ВИДЕО
21 августа 2018 11:15 209
В американском городе Фениксе самолет упал на проезжую часть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек.
Также полицейские сообщают о еще одном раненом.
Инцидент произошел на проезжей части около аэропорта.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
20 Авг. 14:36 8 604
-
20 Авг. 22:04 7 985
-
20 Авг. 18:10 6 069
-
20 Авг. 16:49 3 276
-
20 Авг. 13:51 3 206