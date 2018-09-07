МИД РФ сообщил о наличии доказательств подготовки боевиками химатаки в Сирии

У России есть видимые доказательства подготовки террористами провокации с использованием химического оружия в Сирии, при этом, если у США есть доказательства того, что Дамаск якобы собирается устроить химическую атаку в Идлибе, Вашингтон может направить их Москве по дипломатическим каналам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри заявил, что у Вашингтона есть "много свидетельств того, что Сирия готовится использовать химическое оружие". Он также заявил, что любая военная операция в Идлибе будет "безрассудной провокацией".

"У нас есть видимые доказательства подготовки террористами химической атаки, о чем мы не просто говорили, а предоставляли фактический материал. Если есть фактический материал у американской стороны, который их тревожит, они могут их нам направить, например, по двусторонним каналам", - сказала Захарова на брифинге.

"Борьбу с террористами в Сирии никто не отменял. Это наиглавнейшая задача", - подчеркнула дипломат.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

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