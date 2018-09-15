Тони Блэр: Великобритания отменит свое решение о Brexit

Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр рассчитывает, что решение Великобритании о выходе из ЕС вскоре будет отменено, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает "Европейская правда".

Блэр подчеркнул, что он прогнозирует "разворот" Brexit течение 5 лет. "Я сделаю прогноз на 5 лет, и увидим, ошибусь ли я", - отметил он.

"Мой прогноз таков: Европа выживет (после выхода Великобритании - ред.), Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit", - заявил Блэр.

Экс-премьер пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте, ни одна из политических сил не является лидирующей, и поэтому принятие важных реформ, которые необходимы в случае выхода Британии из Европейского союза, будет слишком сложной задачей.

"Я думаю, если у нас (в Британии) и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу (по поводу пересмотра Brexit)", заявил он.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.