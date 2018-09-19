В США выступили против планов Трампа по созданию новой ракеты

Член палаты представителей США Адам Шмидт заявил, что демократы составили законопроект, который должен помешать планам администрации президента Дональда Трампа создать ракету Trident D5. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, демократы выступают против создания новой ракеты, которая предназначена для нанесения ядерных ударов с подводных лодок.

"Новое ядерное оружие малой мощности, размещенное на подводных лодках, снизит порог применения ядерного оружия и повысит шансы на просчеты, которые могут привести к полномасштабному обмену ядерными ударами", - говорится в тексте.

При этом подчеркивается, что создание такой ракеты увеличит вероятность ядерной войны, а также ослабит нацбезопасность.

Ранее СМИ сообщили, что в первые месяцы правления президента США Дональда Трампа российская сторона якобы предупреждала главу Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности применения ядерного оружия в Европе "при определенных обстоятельствах.