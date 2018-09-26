В Северной Ирландии появятся экскурсии по местам съемок "Игры престолов"

В 2019 году в Северной Ирландии туристы смогут попасть на экскурсию по местам съемок популярного сериала "Игра престолов", сообщает The Irish Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эти места станут туристическими достопримечательностями. Поклонники сериала смогут лично познакомиться с миром Вестероса. Также в планах организация туров на студию Linen Mill Studios в городе Банбридж. Там будет представлен реквизит со съемок: костюмы, оружие, декорации", - пишет издание.

Туризм в Северной Ирландии уже давно процветает в том числе и благодаря "Игре престолов". Есть тематически автобусные туры, специальные карты и приложения для телефонов.

Так, в музее Ольстера в Белфасте открыт гобелен, посвященный ключевым моментам эпоса, а в заведениях по всему региону расположены несколько резных дверей по мотивам шоу.

"Игра престолов" - это американский телесериал в жанре фэнтези, снятый по серии романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р.Р. Мартина. В следующем году выйдет заключительный восьмой сезон шоу.