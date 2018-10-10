В Англии дружелюбный тюлень пытался поплавать на байдарке - ВИДЕО

10 октября 2018 18:33

В Южном Корнулолле (Великобритания) тюлень пытался влезть в байдарку к туристу. Об этом сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что животное почти добилось успеха в попытках забраться в байдарку прежде, чем мужчина мягко оттолкнул его веслом.

Как заявил герой видео, "тюлень подплывал к каждому из членов их группы по очереди, но именно к нему захотел забраться на колени".

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В Англии дружелюбный тюлень пытался поплавать на байдарке

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