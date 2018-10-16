Хавбек сборной Германии рассказал о силе Мбаппе
16 октября 2018 22:31 81
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер в преддверии матча Лиги наций против Франции заявил о силе французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если у него есть пространство для разгона, то его практически невозможно поймать при его 300 лошадиных силах. Его главные угрозы - скорость и завершающий удар. Мы должны не позволить ему использовать ни одну из них, играя компактно в обороне", - приводит слова полузащитника Daily Mail.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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