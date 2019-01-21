Власти Китая признали влияние торговых споров с США на экономику страны

Китайско-американские торгово-экономические разногласия действительно оказывают влияние на экономику Китая, но это влияние под контролем. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в понедельник глава государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ.

"Нужно сказать, что торгово-экономические разногласия действительно оказывают влияние на функционирование экономики, однако это влияние в целом под контролем", - заявил Нин Цзичжэ на брифинге, на котором были обнародованы экономические показатели страны за 2018 год.



Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года составили 6,6% , что стало худшим показателем с 1990 года, однако совпало с официальным прогнозом властей. При этом темпы роста ВВП страны в четвёртом квартале замедлились до 6,4% годовых.

Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия Китая и США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство Китая приняло ряд мер по обеспечению стабильности сферы занятости, финансовой области, внешней торговли, иностранного капитала и инвестиций.

"Если смотреть с точки зрения экономических данных, то принято считать, что четвертый квартал, как правило, больше всего оказывается под влиянием международной обстановки. Если говорить о торгово-экономических трениях, то они оказывают влияние не только на экономики Китая и США, но и на всю мировую экономику в целом", - сказал он.

При этом глава статбюро подчеркнул, внутренний рынок Китая обладает огромным потенциалом, поэтому торговые трения с США не могут изменить основной вектор развития экономики страны, которая обладает большой устойчивостью и стойкостью к ударам.

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