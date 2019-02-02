Иран представил новую крылатую ракету

2 февраля 2019 16:49

Иран провел в субботу презентацию новой крылатой ракеты Hoveyzeh. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Press TV, ссылаясь на министра обороны Ирана Амира Хатами.

"Для приведения в готовность этой крылатой ракеты нужно совсем немного времени, и она может летать на малой высоте", - цитирует телеканал министра. По его словам, дальность полета ракеты составляет более 1350 км.

Глава оборонного ведомства назвал ракету "важнейшим достижением оборонной отрасли" после крылатой ракеты Soumar с дальностью 700 км. Ее презентация состоялась в 2015 году.

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