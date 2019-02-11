Саакашвили о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Меня часто спрашивают: когда вы приедете в Грузию? Ответ очень прост: конечно же, мы поедем в Грузию. Но я задам вам вопрос: разве сейчас в Грузии подходящая ситуация для нашего возвращения? Сегодня ситуация не готова, но мы должны в ближайшие недели и месяцы подготовить ее. Невозможно смотреть издалека, как уничтожается твоя страна", - заявил Саакашвили. Его выступление транслировали грузинские телекомпании.

В ходе выступления Саакашвили рассказал, какие изменения, на его взгляд, должны произойти в Грузии. Саакашвили считает необходимым возвращение в Грузию от 1 до 1,5 миллиона сограждан, кроме того, он полагает, что надо дать грузинское гражданство всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином. По его словам, у него есть четкий план по смене руководства страны мирным путем.

Перед началом встречи Саакашвили с эмигрантами у здания произошла стычка между сторонниками и оппонентами бывшего президента Грузии. По данным грузинского Первого канала, сторонники экс-президента использовали перцовый спрей, в результате пострадал один человек.



Объявленный в Грузии в розыск бывший президент Саакашвили заявил в конце января, что вернется на родину и "сменит руководство мирным путем", как только ему обеспечат 72 часа свободного передвижения. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден к тюремным срокам. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

