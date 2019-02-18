Иран призвал ЕС ускорить работу по механизму расчетов

Тегеран призвал Европу ускорить работу по механизму для расчетов с Ираном в обход санкций США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Касеми отметил, что США продолжают оказывать в этом направлении давление, выступая против взаимодействия Ирана и Европы.

"За исключением регистрации этого механизма, каких-либо других важных достижений со стороны Европы мы не увидели", - приводит агентство IRNA слова представителя МИД, заявившего также, что Тегеран ожидает от Европы "как можно более скорой реализации" механизма.

Иран открыто заявил европейским странам, что его терпение имеет свои пределы, добавил он.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что страны Евросоюза, внедряя механизм расчетов с Ираном, делают недостаточно для сохранения ядерной сделки.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.