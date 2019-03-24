Еще одна страна хочет сменить название столицы
Переименовать Бишкек в Манас предложил государственный советник, экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана Эмилбек Каптагаев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sputnik.kz
Заявление Каптагаева попало в местные СМИ, а также вызвало обсуждение в обществе.
"Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны, может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения. А Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский район, ведь именно там и находится Пишпекское укрепление, почему-то называемый Кузнечной крепостью, и возможно, находилось поселение Бишкек. А существование и деяния некоего Бишкек-баатыра остаются спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые по каким-то непонятным основаниям с каждым годом обрастают новыми подробностями", - предложил Каптагаев, заявив о своей позиции в Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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