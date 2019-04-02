Россия не удовлетворена положением дел в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая практически расколота из-за попыток политизировать ее деятельность. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с генеральным директором Технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасом Гонсалесом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в ОЗХО не вызывает удовлетворения, - отметил он. - Организация практически расколота из-за попыток постоянно политизировать различные аспекты ее деятельности".

Россия выступает за преодоление кризиса и оздоровление обстановки в ОЗХО, заявил Лавров. "Будучи серьезнейшим образом озабоченной ситуацией в сфере деятельности ОЗХО, являясь одним из государств, которые добросовестно выполнили все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, Россия заинтересована в преодолении нынешнего кризиса", - отметил он.