Четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) и два корабля береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения в акватории Черного моря. Об этом в субботу сообщило МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Морские учения подразумевали проведение совместных маневров и абордажа с использованием технического регламента НАТО. Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО", - сказано в сообщении.

С грузинской стороны в учениях принимали участие корабли "Диоскурия" и "Очамчира". НАТО представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии. Флагманом был голландский корабль Evertsen.

Корабли НАТО находились в Грузии с 1 апреля. Они уже покинули территориальные воды страны.