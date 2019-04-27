Первый канал собрал срочное совещание по ситуации с проектом "Голос. Дети".

Об этом сообщил Telegram-канал BAZA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Топ-менеджеры телеканала, ответственные за шоу, встретились с представителями компании "Красный квадрат", которая его производила. По сообщению от источника радио "Говорит Москва" на Первом канале, причиной аномального количества голосов за Микелу Абрамову может быть активное участие в голосовании фанклубов звезд российской эстрады: Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и других.

"В вечер пятницы фан-клубам артистов Киркорова, Лободы, Баскова были сообщения голосовать за нее", - приводит издание слова анонимного источника. Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги "Голоса". В финале заметили признаки "аномального голосования" в пользу одного из участников.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микела Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера - позором.