Собрано экстренное совещание из-за дочери Алсу на финале «Голос. Дети»
Первый канал собрал срочное совещание по ситуации с проектом "Голос. Дети".
Об этом сообщил Telegram-канал BAZA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Топ-менеджеры телеканала, ответственные за шоу, встретились с представителями компании "Красный квадрат", которая его производила. По сообщению от источника радио "Говорит Москва" на Первом канале, причиной аномального количества голосов за Микелу Абрамову может быть активное участие в голосовании фанклубов звезд российской эстрады: Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и других.
"В вечер пятницы фан-клубам артистов Киркорова, Лободы, Баскова были сообщения голосовать за нее", - приводит издание слова анонимного источника. Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания.
Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги "Голоса". В финале заметили признаки "аномального голосования" в пользу одного из участников.
Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микела Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера - позором.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!