Британская компания Jaguar Land Rover будет производить в Словакии новую версию своего легендарного внедорожника Land Rover Defender. Об этом, как передает Day.Az, корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Jaguar Land Rover подтверждает, что полностью новый Land Rover Defender будет собираться на предприятии в Словакии. Новый Land Rover Defender, разработанный и спроектированный в Великобритании, будет представлен позднее в этом году", - уточнили в компании.

Как пишет в этой связи газета Financial Times, это решение не связано с предстоящим выходом страны из состава ЕС, а вызвано тем, что модель использует большое количество тех же запчастей, что и Land Rover Discovery, который производится на предприятии в окрестностях города Нитра. Открытый в прошлом году завод засчитан на производство 150 тыс. автомобилей в год, однако его покрасочный цех спроектирован на 300 тыс. автомобилей, что, по мнению издания, может свидетельствовать о том, что предприятие может быть в будущем расширено. Всего в 2018 году с конвейеров Jaguar Land Rover в Великобритании сошли чуть менее 450 тыс. автомобилей. Хотя это на 15% меньше, чем годом ранее, компания сохранила первое место крупнейшего британского автопроизводителя, закончив год немного впереди компании Nissan.

Jaguar Land Rover также уточнил, что планирует осуществить "значительные инвестиции" в свое предприятие в Солихалле в английском графстве Уэст-Мидлендс в рамках поддержки производства своих флагманских моделей Land Rover и Range Rover.

Производство Defender было прекращено в 2016 году. Причиной, вынудившей Land Rover пойти на такой шаг, стали современные требования к безопасности и экологичности автомобилей, которым внедорожник, впервые произведенный в 1948 году, не соответствовал. Вскоре было объявлено о разработке принципиально новой модели Defender. Как ожидается, она будет приставлена на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года, а в продажу поступит в 2020 году.

Во вторник компания сообщила, что в рамках приводящихся испытаний прототип Defender уже преодолел 1,2 млн километров. 30 апреля, спустя ровно 71 год, когда полноприводный автомобиль был впервые представлен на автосалоне в Амстердаме, компания информировала о начале заключительной стадии испытаний машины. Они пройдут в Кении.