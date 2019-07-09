Участники свадебного кортежа в дагестанском Хасавюрте устроили стрельбу из автоматов и пистолетов. По данным "Регион online", на место прибыли сотрудники полиции и разгоряченные гости мероприятия устроили с ними потасовку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В отношении участников свадебного кортежа составили протоколы об административном нарушении. Несколько из них были доставлены в отделение.

Во время досмотра у них изъяли три "Сайги" и травмат "Гроза".

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