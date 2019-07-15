Тягу к знаниям ничто не остановит. Когда есть желание, появляются и возможности. Иногда для получения образования, которое позволит выбраться из нищеты, приходится рисковать и жизнью. TengriMIX со ссылкой на VOV.vn рассказывает о современных вьетнамских "Ломоносовых".

Сильные морозы в Казахстане для многих школьников - это хороший повод пропустить занятия и поваляться лишний день дома. В США занятия отменяют из-за ураганов и сильных ливней.



© VOV.vn

А во вьетнамской провинции Дьенбьен все обстоит далеко не так. Местные жители жаждут выбраться из нищеты и мечтают, чтобы их дети жили лучше. Для этого родители готовы пойти на многое. Даже на то, чтобы пронести в пакете своего ребенка через бушующую реку. Особенно грозной она становится после дождя.



© VOV.vn

В отдаленной вьетнамской деревне Хуой Ха нет своей школы, поэтому детям приходится ходить в соседнее село На Санг. В него можно попасть, только перебравшись через реку. Она широкая и глубокая, но мостов - опять же из-за бедности местных жителей - нет. Обычно люди переплывают ее с помощью бамбукового плота. Но в сезон дождей плот утопает в бурлящей воде. Дети часто промокают и боятся, что вода их унесет.



© VOV.vn

Для школьников важно и то, чтобы их вещи, в частности тетради и учебники, были сухими.



© VOV.vn

Местные родители придумали новый способ пересечь реку и сохранить детей готовыми к занятиям. Правда, для этого взрослым приходится погружаться в воду, зато их дети приходят в школу чистыми.



© VOV.vn

Школьники залезают в огромный пакет. Они набирают полную грудь воздуха и дышат не спеша.



© VOV.vn

А родители завязывают мешок и вплавь проводят его через реку.



© VOV.vn

Конечно, дети и взрослые боятся. Ведь в любой момент сильное течение реки может унести их. Но другого способа пересечь реку и сохранить вещи сухими нет. И те, и другие полны решимости.



© VOV.vn

С тревогой, кусая губы, за родными наблюдают мамы.



© VOV.vn

Так каждый день вынуждены ходить на занятия 50 школьников из провинции Дьенбьен. Всего они до школы преодолевают 15 километров по труднопроходимым лесным дорогам.



© VOV.vn

Жители не просят о новой школе в деревне, однако надеются, что государство построит безопасные мосты, чтобы дети так не рисковали своей жизнью ради знаний.

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